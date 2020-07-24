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“حصار ناري” لستة ايام والحرارة الى 44 درجة

24
JULY
2020
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كتب الأب إيلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجوية، عبر صفحته على “فيسبوك”: بعد مرور ستة اعوام على اخر موجة حرّ ضربت الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حيث لامست الحرارة في الداخل اللبناني 45/46 درجة، مجدّداً، سوف تشهد المنطقة درجات حرارة تلامس 43/44 درجة بين البقاع وسوريا والاردن…
 
في التفاصيل:
يسيطر المنخفض الهندي الموسمي الحار على شبه الجزيرة العربية ودول الخليج ومن المنتظر ان تتدنى قيم ضغطه نحو 989hpa في نهاية الاسبوع ما يساهم بدفع الموجات المدارية الصحراوية الحارة من الربع الخالي نحو الاردن والعراق وسوريا، فتتحوّل الرياح الى ساخنة ولاهبة… يقابل هذا الوضع، نشاطاً يجريه المنخفض السوداني بين مصر والسودان واثيوبيا ممدّدا الكتل الحارة شمالاً نحو مصر والسودان وقبرص، وهذان الأمران سيساهمان بتشكل “حصار ناري” لموجة حارة تغطي الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط لستة ايام تبدأ يوم السبت وتستمر حتى يوم الخميس، وستعاني المناطق البقاعية والجبلية من ارتفاع حاد بدرجات الحرارة، امّا الساحل فسيشهد ارتفاعاً بنسبة الرطوبة مع حرارة مرتفعة الأمر الذي سيحوّل الجو الى حار وخانق،
تبلغ درجات الحرارة ذروتها بين الاحد والخميس في البقاع مع درجات حرارة تتوزّع على الشكل التالي:
البقاع الوسط 42/43
البقاع الشرقي 43/44
دمشق 44/45
حمص 44
الساحل الشمالي 38/39
الساحل اللبناني 34/35 مع رطوبة 90%
الجبال الغربية 34/35
 
تعتبر هذه الموجة الحارة الأقوى لهذا الصيف بعد التي ضربت لبنان في 19 و 20 تموز الحالي بحيث وصلت الحرارة آنذاك في البقاع الى 41/42 درجة مئوية.
 
طقس يوم الجمعة: صيفيّ اعتيادي مشمس مع ضباب محلي على المرتفعات الغربية التي يتراوح ارتفاعها بين 300 الى 850 متر.
تدخل الموجة الحارة لبنان والجوار صباح يوم السبت وترتفع الحرارة بشكل حاد بخاصة خلال ساعات المساء والليل فتتحوّل الاجواء الى حارة ولاهبة حتى مساء الخميس المقبل.
 
كيف ستتوزع درجات الحرارة في لبنان ليوم الجمعة؟
 
على الساحل: 31 درجة تنخفض ليلاً الى 26
في البقاع: 36/37 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 24
على الجبال 1200 متر: 30 نهاراً و 20 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 27 نهاراً و 16 ليلا
الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1005hpa
الرطوبة: 85% ساحلاً و 30% بقاعاًً
 
درجات الحرارة ليوم السبت:
على الساحل: 34 درجة تنخفض ليلاً الى 27
في البقاع: 41/42 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 24
طرابلس: 36 نهاراً و 28 ليلاً
على الجبال 1200 متر: 32 نهاراً و 23 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 29 نهاراً و 17 ليلا
 
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