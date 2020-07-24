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نائب يكشف سبب ارتفاع أرقام كورونا بشكل قياسي

24
JULY
2020
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اعتبر رئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب عاصم عراجي، إن "تزايد الأعداد اليومية بفيروس كورونا بما يفوق المائة حالة في بعض الأحيان يعود إلى عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية"، مشدداً على أنه "لا إقفال للبلد في ظل هذه الظروف الاقتصادية".

وفي حديث إلى الكاتب نذير رضا لـ"الشرق الأوسط"، أكد أن "السلطات ملتزمة بالشفافية، ووزارة الصحة تعلن عن الأرقام بشكل دقيق يومياً، من دون أن يخفي أن تكون هناك إصابات أخرى لم يتم توثيقها كونها لم تظهر عليها عوارض ولم تخضع للفحوصات"، قائلاً: "هذا الاحتمال وارد، ويتحدثون في الولايات المتحدة عن هذه الفرضية، لكن كل الإصابات التي يجري توثيقها مخبرياً، يتم الإعلان عنها بشفافية".

وعما إذا كانت السلطات تقلص أرقام الفحوصات اليومية منعاً لارتفاع الأعداد المعلنة، نفى عراجي هذه الفرضية أيضاً، مؤكداً أن فحوصات الـPCR متوفرة في لبنان، وهناك 30 مختبراً معتمداً من وزارة الصحة العامة، وتجري الفحوصات يومياً، مشدداً على أنه "لا مشكلة ولا تقصير بإجراء الفحوصات لكل المشتبه بهم".

الشرق الأوسط
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