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عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 تمّوز 2020

24
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الأخبار

كورونا: «فِلت الملقّ»!
‫مقاتلات اميركية «تهاجم» طائرة مدنية تقل لبنانيين فوق سوريا
الجامعات الخاصة تشكو المصارف: تبرير لعمليات الصرف؟
وقاحة المصارف: أملاك الدولة لنا
ممثّلو البنوك يطالبون بعقارات الواجهة البحرية وأموال الخلوي

البناء

طائرات حربيّة أميركيّة أو «إسرائيلية» تعترض طائرة مدنيّة إيرانيّة فوق سورية نحو لبنان؟
باريس: لا طلبات إصلاحيّة ولا خطط دعم مشروطة... بل تأكيد لمرجعيّتها المسيحيّة
كورونا يقرع جرس الإنذار بالتفشّي... والمصارف تسرِّب خلافات مع الحكومة للتنصُّل

الديار

«كورونا» يخرج عن «السيطرة» وعجز الاحتواء يهدد «النظام الصحي» بالانهيار
لودريان «يؤنب» الطبقة السياسية... «كباش» بين المصارف والحكومة حول «الهيركات»؟
اسرائيل قلقة من «تحركات» للمقاومة» و«عين» حزب الله على «جبهتها الداخلية»

اللواء

إنذار فرنسي عنيف للطبقة الحاكمة: ماذا تنتظرون للإنتقال إلى الإصلاحات؟
تبريرات «العقبات» لم تقنع لودريان.. وتفشي الكورونا يفضح عجز الإجراءات
قرصنة جوية خطيرة في سماء لبنان: إصابات بين ركاب الطائرة الإيرانية

نداء الوطن

كباش المصارف والحكومة تابع: "الهيركات" يكون أو لا يكون؟
لودريان "بهدل" السلطة... وربط السيادة بالحياد!

 

الجمهورية

لو دريان: لا بديل من صندوق النقد
ساعدوا أنفسكم لنساعدكم
باريس خرقت الحصار.. وعداد كورونا يثــــــير الهلع

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