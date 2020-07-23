الرئيس عون تلقى اتصالا من غوتيريس اكد فيه تضامن الامم المتحدة مع لبنان في الظروف التي يمر بها

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس استطلع خلاله عن الاوضاع في لبنان ، مؤكدا تضامن الامم المتحدة مع لبنان في الظروف التي يمر بها ومتمنيا الخير للبنانيين ، مشيرا الى دعم المنظمة الدولية كل ما من شأنه تحقيق معافاة لبنان وتجاوزه المرحلة الدقيقة التي يعيشها.

وشكر الرئيس عون للسيد غوتيريس عاطفته مؤكدا العمل على تجاوز المحنة الراهنة بما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين ويمكنهم من استعادة الدور الذي طالما لعبه لبنان في محيطه والعالم .