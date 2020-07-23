منتدى حوار بيروت: للخروج من اللعبة السياسية التقليدية والانطلاق نحو دور فاعل وجديد على مستوى الأزمة

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عقد منتدى حوار بيروت جلسته الأسبوعية وأصدر البيان التالي:

1- توقف المجتمعون أمام ما آلت إليه الأوضاع المعيشية، منتقدين المعالجات التي لم تقنع أحداً وخصوصاً في ما يتعلق بتأمين المواد المدعومة والتي بقيت بعيدة عن متناول المواطنين.

2- التأكيد على إقناع المواطنين بضرورة تكليف شركات تدقيق في الحسابات وحركة الأموال وتحديد المسؤوليات وصولاً إلى المحاسبة.

3- الخروج من اللعبة السياسية التقليدية والانطلاق نحو دور فاعل وجديد على مستوى الأزمة التي نعيشها.

4- العمل الجدي على محاسبة الفاسدين والتشدد في ضبط الهدر وتأمين المداخيل المنظورة دعماً لمالية الدولة.

5- التمني على كافة الجهات الراغبة في دعم لبنان وإنقاذه بأن تعمل على تحقيق هذا الأمر شرط أن تقوم الحكومة بإجراء الإصلاحات المطلوبة والتي تعيد ثقة الداخل والخارج على حد سواء.