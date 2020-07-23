اكتشاف حالة كورونا في مستشفى الرسول الاعظم... وهذه هي الاجراءات المتخذة

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صدر عن ادارة مستشفى الرسول الأعظم البيان التالي:

خلال الاجراءات والمتابعات التي تقوم بها لجنة مكافحة الكورونا في المستشفى لأجل سلامة مرضانا وزوارنا وموظفينا، تم اكتشاف حالة مرضية كانت نتيجة فحوصات PCR لها إيجابية.

بناء عليه اتخذت المستشفى الاجراءات الطبية المناسبة والمتوافقة مع ارشادات وتوصيات وزارة الصحة حيث جرى نقل المريض الى المستشفى الحكومي مع إبلاغ الوزارة بذلك كما وتم التعامل مع الموظفين والأطباء الذين ثبت احتكاكهم مع المريض واتخذت الإجراءات الطبية المناسبة.

لذلك نود ابلاغ جميع اهلنا بأن المستشفى تستقبل مرضاها وزوارها في كافة الاختصاصات مع الوقاية المطلوبة ولم يتم اقفال اي قسم من الأقسام.

ونذكر اهلنا جميعاً بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا وبإجراءات المستشفى من ناحية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة والإلتزام بمواعيد الزيارة للأقارب من الأهل وإذا أمكن الاكتفاء بالإتصال الهاتفي للاطمئنان على المريض.

نسأل الله العافية والصحة والسلامة للجميع.