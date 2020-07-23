A + A -

أعلنت بلدية فرن الشباك في بيان، أن "رئيس بلديتها ريمون سمعان تبلغ، خبر إصابة أحد مخاتير فرن الشباك بوباء كورونا، وأنه تم نقله الى المستشفى للمعالجة. وفور تبلغه الخبر، أرسل سمعان أعضاء من الشرطة البلدية إلى مركز عمل المختار في المنطقة ومكان سكنه، وطلب من جميع الذين اختلطوا معه وجوب خضوعهم لاختبار الكشف عن وباء كورونا PCR، وان يعمدوا الى التزام الحجر الوقائي الى حين صدور نتيجة الاختبارات. كما اجرى رئيس البلدية اتصالا بوزارة الصحة، وتم الاتفاق مع المسؤولين فيها على ارسال فريق مختص يوم غد الجمعة لاخذ عينات عشوائية من نحو 250 من سكان المنطقة الواقعة ضمن اطار مركز عمل المختار المعني، وذلك في قاعة صالون كنيسة مار نوهرا- فرن الشباك، بعدما تم الاتصال بكاهن الرعية والمعنيين والتوافق معهم على هذا الامر".



وطمأنت البلدية المواطنين وسكان البلدية إلى أنها "تتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان سلامتهم"، داعية إياهم في الوقت نفسه إلى "التزام الاجراءات الصادرة عن وزارة الصحة للوقاية من وباء كورونا وتعليمات عناصر البلدية والشرطة".