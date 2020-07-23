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الخطيب استكمل جولته إلى مدينة طرابلس

23
JULY
2020
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استكمل الوزير السابق طارق الخطيب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني على رأس وفد، جولته إلى مدينة طرابلس فاستهلها بزيارة المهندس الدكتور ربيع كبارة في مكتبه وبحضور المهندسة دانيا حلوة والمحامي شوكت حولا والسيد محمد غزال حيث تم التطرق إلى الهموم والتحديات التي تعاني منها طرابلس نتيجة الضائقة الاقتصادية كما شاركوا نائب الرئيس نظرتهم إلى طبيعة العلاقة التي يجب أن تبنى بين التيار الوطني الحر وبين طرابلس ومرجعياتها المدنية والشبابية.

ثم انتقل الوفد إلى دار مطرانية الموارنة لابرشية طرابلس وتوابعها والتقوا المطران جورج ابو جودة ناقلين تحيات رئيس التيار إلى سيادة المطران الذي تمنى بدوره أن يسود الوفاق بين جميع السياسيين لما لذلك من انعكاس ايجابي على المواطنين في معيشتهم اليومية، ولفت إلى ضرورة معالجة سريعة لملفات شائكة تلقي الثقل على كاهل المواطنين وخاصة الكهرباء وأزمة المازوت المستجدة.
وفي ختام الجولة زار الوفد دار المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في جبل محسن حيث التقى رئيس المجلس الدكتور محمد عصفور بحضور شيوخ أجلّاء من الطائفة العلوية الكريمة، ونقل نائب الرئيس تحيات الوزير باسيل للدكتور عصفور وعبره للطائفة العلوية الكريمة.
واستعرض الدكتور عصفور الشؤون المتعلقة بالطائفة العلوية وخاصة ما يخص حقوقها في التوظيف والتعيينات وشدد على أن ما يجمع الطائفة العلوية بالتيار الوطني الحر على صعيد الأمور الاستراتيجية والعناوين الوطنية العريضة اكبر من أي تفصيل اخر. وفي نهاية الزيارة تمنى الدكتور عصفور للوزير السابق الخطيب التوفيق في مهمته الحزبية في تنشيط التواصل مع كافة المرجعيات السياسية والدينية في طرابلس وكل لبنان.
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