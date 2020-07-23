توضيح للصليب الاحمر اللبناني.. ماذا فيه؟

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أوضح الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أنه "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بدهن أسقف مراكز الصليب الأحمر اللبناني في جميع المناطق بعلامة الصليب الاحمر على أن ذلك هو بناء لأوامر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يود الصليب الاحمر اللبناني التوضيح أنه ومنذ أكثر من سنة ونصف سنة، يقوم بوضع الشارات والعلامات على اسقف مراكز الجمعية وعلى سياراتها وكذلك صيانة الشارات والعلامات الموجودة سابقا.

يؤكد الصليب الأحمر اللبناني أنه يهتم وبشكل دوري وروتيني، في كل ما يتعلق بتأمين الحماية لمنشآته وآلياته وكوادره تطبيقا للقانون الدولي الإنساني وتحقيقا لغاية وأهداف الجمعية بما يتيح لها تنفيذ مهماتها الإنسانية".