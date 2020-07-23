جريمة مروعة في بئر حسن: طعن أم وابنتها من قبل العاملة!

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تعرضت المواطنة سوسن.س وابنتها لاعتداء دموي ووحشي من قبل خادمتها التي هاجمتهما بواسطة سكين وتمكنت من طعنهما في انحاء مختلفة من جسديهما.



وفي التفاصيل ان المواطنة سوسن.س ( 48 عاما) هاجمتها خادمتها وهي من أصول افريقية في منزلها في محلة بئر حسن في بيروت بسكين وتمكنت من طعنها عدة طعنات في انحاء مختلفة في الرقبة والصدر والظهر، وعندما حاولت ابنتها (14 عاما) الدفاع عن والدتها تعرضت ايضا لطعنات متعددة في صدرها وفمها ورقبتها، وقد تم ادخالهما الى قسم العناية المشددة في مستشفى الزهراء – الجناح ، وخضعت الام لعمليتين جراحيتين وحالتها مستقرة وابنتها.



وتم توقيف الخادمة من قبل القوى الامنية، وأفيد انها أمضت فترة اكثر من 6 سنوات في منزل مخدومتها وكانت مرتاحة طوال هذه الفترة وتتلقى معاملة جيدة، وكان من المقرر ان تسافر اخر الشهر الحالي الى بلادها بناء على طلبها وتم حجز كل الترتيبات لذلك، ولم تعرف اسباب جريمتها الوحشية التي ارتكبتها بحق مخدومتها وابنتها.