living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فحوصات ل50 شخصا خالطوا الممثل وجيه صقر!

23
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أجرى فريق متخصص تابع لمستشفى البوار الحكومي، بإشراف الدكتورة نتالي رزق وبتكليف من وزارة الصحة العامة، فحوصات ال PCR في باحة كنيسة مار سركيس وباخوس في بلدة بجة – قضاء جبيل، لزهاء 50 شخصا من بلدات: بجه، الخاربة وجدايل، ممن خالطوا الممثل وجيه صقر الذي ثبتت إصابته ووالدته بفيروس كورونا وهما يحجران نفسيهما في منزلهما في البلدة، وذلك بحضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس البلدية رستم صعيبي واعضاء المجلس البلدي وخلية الازمة في البلدة والمختار ميشال الحاج. ونوهت قائمقام جبيل بـ”الوعي الذي تحلى به أبناء البلدة إذ التزموا بالحجر المنزلي فور تبلغهم بإصابة أحد أبنائها بالفيروس، والإجراءات التي اتخذتها البلدية لمنع تفشي الوباء”، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع وزارة الصحة ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وطبيب القضاء الدكتور وسام سعادة والصليب الأحمر اللبناني ورؤساء البلديات والمخاتير في القضاء، من أجل “اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين خصوصا بعد ثبوت عدد من الإصابات مؤخرا، في عدد من بلدات قضاء جبيل”.

وجددت دعوة الأهالي إلى “التزام الإجراءات الوقائية منعا لاعادة تفشي هذا الوباء في قضاء جبيل الذي لم يسجل خلال الشهرين المنصرمين أي إصابات”. بدوره، شكر صعيبي وزارة الصحة ومستشفى البوار الحكومي على “تجاوبهما بإرسال فريق طبي لإجراء الفحوصات من اهالي البلدة والجوار الذين تخالطوا مع الممثل صقر، سواء خلال مشاركتهم في قداس الأحد أو في النشاط الرياضي الذي اقيم في البلدة”، مؤكدا ان “البلدة غير موبوءة كما يحاول البعض بث الإشاعات حولها”. وأعلن ان “فحوصات ال PCR التي اجريت لعدد من سكان البلدة في احد المختبرات الخاصة خلال اليومين الماضيين، جاءت نتائجها كلها سلبية”، داعيا الاهالي الى “عدم الخوف والهلع”. وإذ أمل أن “تأتي فحوصات اليوم ايضا سلبية”، شدد على “ضرورة التزام المواطنين بالارشادات الوقائية الصحية في تنقلاتهم واعمالهم”، مؤكدا ان “البلدية وخلية الازمة الى جانبهم لمساعدتهم في أي موضوع يحتاجون إليه في هذا الخصوص”. وشدد على أن “الممثل صقر ووالدته ملتزمان بالحجر المنزلي، وان البلدية تؤمن متطلباتهما كافة الى المنزل، كما ان خادمتهما الإثيوبية التي جاءت نتائج فحوصاتها سلبية سيعاد اجراء فحص ال PCR لها للتأكد مجددا من عدم إصابتها بالوباء”.

وأكد “التزام البلديات بالتعليمات التي تصدر عن القائمقام والمراجع المختصة في هذا الموضوع”، شاكرا الصليب الأحمر اللبناني والخوري على “جهوزيتهما وتعاونهما وسهرهما الدائم لخدمة الإنسان والمجتمع”. محلي كورونا الملفات أزمة الدولار | 22 تموز 2020 كورونا | 23 تموز 2020 مكافحة الفساد | 22 تموز 2020 الاكثر قراءة الحريري: فقدنا اليوم صديقاً عزيزاً جريمة تهز تركيا آخر كلمات الطبيب الشاب لؤي إسماعيل الذي قتله

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout