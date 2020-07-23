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جال مع وزير الصحة في المتن وزار مستشفى ضهر الباشق بعد تخصيصه لاستقبال حالات كورونا. كنعان: اكتملت التجهيزات ولا يمكن التوفير على صحة الناس

23
JULY
2020
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اكد النائب ابراهيم كنعان خلال جولة مع وزير الصحة حمد حسن في المتن وعلى اقسام مستشفى ضهر الباشق ان "تجهيزات المستشفى اكتملت، ولا يمكن التوفير على صحة الناس".

وقال كنعان " اهلا وسهلا بمعالي الوزير في بيته وفي المتن الشمالي الذي اعرف انه عزيز عليك"، وتوجه الى مدير عام المستشفى بالقول "دكتور حاموش يعطيك العافية مع الجسم الطبي ونعتبركم مناضلين من اجل كل اللبنانيين الذين يعانون في هذه المرحلة".

اضاف " اشكر وزارة الصحة، وفخامة رئيس الجمهورية الذي كان له الدور الاول بوضع هذا المستشفى من خارج جدول الاعمال على طاولة مجلس الوزراء، وشاركنا بالمساعي لتصل الى خواتيمها. واهم من كل الشكر هو ان نرى المستشفى شغالا ويستقبل المواطنين. وهو يضم مراكز للحجر وللعناية والمعالجة. وقد اكتملت التجهيزات الى حد كبير ومسائل بسيطة ستؤمن في الساعات المقبلة".
وتابع" المستشفى بات جاهزا، وسيستقبل المواطنين الذين يعانون من الكورونا او يحتاجون للحجر، وهي اقل واجباتنا في هذه المرحلة".

واكد كنعان متابعته ووزير المال مسألة السقوف المالية للمستشفى مع وزير المال مشددا على ان لجنة المال والموازنة تعطي الاولوية للمسألة الطبية ولاسيما الاستشفائية وقال" هذا المستشفى الحكومي الوحيد في المتن الشمالي ويجب تجهيزه كاملا، فلا يمكن التوفير على صحة الناس، واي مبالغ مطلوبة يمكن تأمينها في اقرب فرصة بالتعاون مع المجلس النيابي لتستوي الامور تحت سقف القانون".

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