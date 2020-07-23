بعد زكريت .. مداهمة مستودع جديد للدجاج في الزلقا!

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داهم مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، بمؤازرة القوى الأمنية، مستودعاً جديداً للدجاج في الزلقا.

وفي تصريح تلفزيوني قبيل مداهمة المستودع الجديد للدجاج رجح أبو حيدر أن يكون له علاقة بالدجاج الفاسد الذي تم الكشف عنه منذ يومين، إلى أنه “وصلتنا إشارة من الأجهزة الأمنية المختصة، و نحن بناءً على تلك الإشارة، نراقب في جميع المحال التجارية، وسحبنا كل السلع الفاسدة من المحال التجارية التي تم اكتشافها مؤخرا، و بناءا على توجيهات وزير الإقتصاد و التجارة راوول نعمة، و سنداهم المستودع الآن بحضور القوى الأمنية المختصة”.



واشارت معلومات otv انّ مستودع الدجاج في الزلقا سيتم ختمه بالشمع الأحمر بعد إشارة من القضاء