living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء تربوي تنسيقي بين التعبئة التربوية في حزب الله والمكتب التربوي في التيار الوطني الحر

23
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في إطار التنسيق المتبادل لمواجهة الاستحقاقات التربوية الداهمة، عُقد لقاء تربويّ مشترك في مركز التعبئة التربوية بين مسؤول المكتب التربوي للتيار الوطني الحر الأستاذ روك مهنا ومسؤول التعبئة التربوية في حزب الله الحاج يوسف مرعي، بحضور مسؤول تجمع المعلمين الدكتور يوسف كنعان.

وقد استعرض المجتمعون خلاله الاستحقاقات والملفات التربوية المفتوحة، ودعوا المسؤولين القيّمين في وزارة التربية والجامعة اللبنانية الى الإسراع في إنجاز الترتيبات اللّازمة وتأمين مقوّمات استيعاب الأعداد الغفيرة من الطلاب المتوقع تسرّبها ونزوحها من المدارس والجامعات الخاصّة الى المدارس والثانويات الرسمية والجامعة اللبنانية مع بداية العام الدراسي المقبل، وطالب المجتمعون بتأمين الدعم المناسب للتعليم الخاص للتخفيف من عبء هذا النزوح عن عاتق المدرسة الرسميّة وحماية الاستقرار المعيشي للهيئات التعليميّة والإداريّة فيها.

وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في عملية تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية والتي من شأنها أن تُسهم في النهوض بالجامعة وتجاوز الاستحقاقات الداهمة على أكمل وجه.


كما ناقش المجتمعون العقبات التي من المتوقع أن تظهر مع بداية العام الدراسي وسبل معالجتها وتجاوزها.
واتفق المجتمعون على إبقاء الجلسات مفتوحةً مواكبةً للاستحقاقات التربوية والتنسيق المشترك.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout