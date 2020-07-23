لقاء تربوي تنسيقي بين التعبئة التربوية في حزب الله والمكتب التربوي في التيار الوطني الحر

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في إطار التنسيق المتبادل لمواجهة الاستحقاقات التربوية الداهمة، عُقد لقاء تربويّ مشترك في مركز التعبئة التربوية بين مسؤول المكتب التربوي للتيار الوطني الحر الأستاذ روك مهنا ومسؤول التعبئة التربوية في حزب الله الحاج يوسف مرعي، بحضور مسؤول تجمع المعلمين الدكتور يوسف كنعان.

وقد استعرض المجتمعون خلاله الاستحقاقات والملفات التربوية المفتوحة، ودعوا المسؤولين القيّمين في وزارة التربية والجامعة اللبنانية الى الإسراع في إنجاز الترتيبات اللّازمة وتأمين مقوّمات استيعاب الأعداد الغفيرة من الطلاب المتوقع تسرّبها ونزوحها من المدارس والجامعات الخاصّة الى المدارس والثانويات الرسمية والجامعة اللبنانية مع بداية العام الدراسي المقبل، وطالب المجتمعون بتأمين الدعم المناسب للتعليم الخاص للتخفيف من عبء هذا النزوح عن عاتق المدرسة الرسميّة وحماية الاستقرار المعيشي للهيئات التعليميّة والإداريّة فيها.

وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في عملية تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية والتي من شأنها أن تُسهم في النهوض بالجامعة وتجاوز الاستحقاقات الداهمة على أكمل وجه.



كما ناقش المجتمعون العقبات التي من المتوقع أن تظهر مع بداية العام الدراسي وسبل معالجتها وتجاوزها.

واتفق المجتمعون على إبقاء الجلسات مفتوحةً مواكبةً للاستحقاقات التربوية والتنسيق المشترك.