باخرتا كارباورشيب في الذوق والجية.. ضرورة لتأمين الكهرباء بكلفة ادنى وجودة عالية

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نالت شركة مارباورشيب المالكة والمشغلة للباخرتين التركيتين التي تؤمن الطاقة الكهربائية الى اللبنانيين حصتها من الحملات السياسية التي استهدفت عدة ملفات على الساحة اللبنانية سيما ملف الكهرباء.

ورغم الحملات الممنهجة تستمر الباخرتين بتأمين الطاقة الكهربائية بجودة عالية والكلفة الأدنى والارخص بين كل مصادر الطاقة الاخرى المتوفرة في لبنان، لا بل لعبت الشركة المالكة للباخرتين الدور الأكبر في كشف التلاعب الحاصل بموضوع الفيول وذلك عبر رفضها شحنة من الفيول في أواخر شهر آذار ٢٠٢٠الماضي لأنها لم تكن مطابقة للمواصفات، وقد أعلمت شركة كهرباء لبنان بذلك ولم تستخدم الشحنة.

يذكر أن شركة كارباورشيب تشغل باخرتيها في الذوق والجية، مع مراعاتها لأعلى معايير السلامة والبيئة الموضوعة من قبل البنك الدولي ومواصفاتISO 14001 والمطبَّقة عالميًا ويستفيد لبنان من أرخص الأسعار التي تقدمها كارباورشيب لكل زبائنها في العالم.