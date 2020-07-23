في ضوء إعادة تفشي فيروس كورونا، بلدية بطشيه المرداشة تصدر تدابير وقائية

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في ضوء إعادة تفشي فيروس كورونا مؤخراً والمخاطر الناتجة عن ذلك, ما يوجب إتخاذ التدابير الوقائيَّة للحفاظ على سلامة الأهالي.

يطلب ما يلي:

1- يطلب من جميع الأهالي وضع الكمامة لدى الخروج من المنزل وإلتزام التباعد الاجتماعي والإبقاء على المسافة الآمنة.

2- يمنع الدخول وإقامة أي عامل أجنبي أو شخص غريب ما عدى المقيمين أصلاً.

3- يمنع دخول البائعين الجوالين النطاق البلدي.

4- يطلب من الأهالي عدم التجمّع في قاعات المناسبات والساحات العامة والأماكن المغلقة.

5- يمنع تدخين الأراكيل في الأماكن المغلقة وخدمة التوصيل delivery

6- يطلب من كافة المحال التجاريَّة تعقيم محالهم.

7- يطلب من جميع القادمين من الخارج التواصل مع البلديَّة لإبراز نتائج فحوصات ال PCR وإلتزام الحجر المنزلي لمدَّة ثلاثة أيام تلي قدومهم إلى لبنان.

8- في حال ظهور أي عوارض مرضيَة من عوارض الكورونا يطلب من الأهالي التواصل فوراً مع البلديَّة.

بطشيه المرداشة: 23/07/2020

رئيس بلدية بطشيه- المرداشة

ميشال جورج الخوري