في ضوء إعادة تفشي فيروس كورونا، بلدية بطشيه المرداشة تصدر تدابير وقائية

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في ضوء إعادة تفشي فيروس كورونا مؤخراً والمخاطر الناتجة عن ذلك, ما يوجب إتخاذ التدابير الوقائيَّة للحفاظ على سلامة الأهالي.
يطلب ما يلي:
1- يطلب من جميع الأهالي وضع الكمامة لدى الخروج من المنزل وإلتزام التباعد الاجتماعي والإبقاء على المسافة الآمنة.
2- يمنع الدخول وإقامة أي عامل أجنبي أو شخص غريب ما عدى المقيمين أصلاً.
3- يمنع دخول البائعين الجوالين النطاق البلدي.
4- يطلب من الأهالي عدم التجمّع في قاعات المناسبات والساحات العامة والأماكن المغلقة.
5- يمنع تدخين الأراكيل في الأماكن المغلقة وخدمة التوصيل delivery
6- يطلب من كافة المحال التجاريَّة تعقيم محالهم.
7- يطلب من جميع القادمين من الخارج التواصل مع البلديَّة لإبراز نتائج فحوصات ال PCR وإلتزام الحجر المنزلي لمدَّة ثلاثة أيام تلي قدومهم إلى لبنان.
8- في حال ظهور أي عوارض مرضيَة من عوارض الكورونا يطلب من الأهالي التواصل فوراً مع البلديَّة.
بطشيه المرداشة: 23/07/2020
رئيس بلدية بطشيه- المرداشة
ميشال جورج الخوري