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مثنيا على قرار الحكومة المضي بالتدقيق الجنائي... النائب إدكار طرابلسي: جدية غير مسبوقة بإقرار خطة عودة النازحين

23
JULY
2020
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أيّد النائب ادكار طرابلسي قرار الحكومة المضي بالتدقيق المالي الجنائي وتكليف شركة عالمية كفوءة وموثوق بها للقيام بالمهمة، واعتبر ان خطوة الحكومة هذه تلاقي المطلب القديم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتعطي الأمل للشعب اللبناني المتعطش لمحاربة الفساد، وتعزز الثقة الدولية بالدولة اللبنانية التي ابتدأت بشائرها تظهر بتحرك بعض الدول الصديقة.
 
ورأى طرابلسي جدية غير مسبوقة بإقرار الحكومة خطة عودة النازحين آملا ان يصل لبنان بمدى منظور الى تطبيق هذه الخطة ما يريح لبنان على الصعد كافة، وطالب كنائب عن بيروت بعدم التراجع عن مشروع بناء سد بسري الذي يُشكل الوريد الحيوي البالغ الأهمية لحياة ابناء العاصمة وغيرها من المناطق.
 
وكان النائب الدكتور ادكار طرابلسي قد زار جامعة الجنان في طرابلس والتقى رئيسها الدكتور سالم فتحي يكن بحضور عمدائها وأعضاء من مجلس أمنائها، واطلع منهم على برامج الجامعة واختصاصاتها مستعرضاً جودة التعليم فيها وأقساطها وعلاقاتها الأكاديمية المحلية والدولية ورؤيتها لتأسيس كليات تطبيقية جديدة تساهم بنهوض قطاعات اقتصادية مهمة.
 
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