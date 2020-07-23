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قطاع الشباب يثمن خطوة الجامعة اليسوعية بتجميد قرار الدفع على سعر المنصة وفتح حوار مع الطلاب

23
JULY
2020
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بيان صادر قطاع الشباب في التيار الوطني الحر:
 
 
على إثر القرار الصادر عن الجامعة اليسوعية والذي يلزم الطلاب بدفع جزء من القسط السنوي على أساس سعر صرف منصة مصرف لبنان، قام وفد من مكتب الجامعة الفرنكوفونية في القطاع برفقة النائب سيزار ابي خليل بعقد سلسلة اجتماعات مع إدارة الجامعة أفضت إلى اتخاذ قرار بتعليق القرار وفتح باب الحوار مع الطلاب بغية إيجاد الحلول المناسبة التي تؤمن مصلحة الطلاب واستمرار المرفق الجامعي. 
 
إن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر وإذ يثمن قرار الجامعة بالتحاور مع الطلاب لاتخاذ القرار المناسب، يشكرها على خطواتها الحكيمة في هذا الإطار والتي أدت إلى تجميد القرار المتخذ سابقا بما يخص الأقساط لحين إيجاد الحلول المناسبة، لتعكس بذلك رسالتها التربوية التي طالما تميز بها الآباء اليسوعيين الذين آثروا اليوم، كما في السابق، الوقوف إلى جانب طلابهم في أشد الظروف.
 
وبالنهاية يؤكد قطاع الشباب في التيار الوطني أنه سيبقى في طليعة المبادرين لحماية حقوق الطلاب والدفاع عنها خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، ويمد يده إلى كافة الفرقاء الساعين لحماية الطلاب بعيدا عن الإختلافات السياسية.
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