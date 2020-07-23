احذروا "الفطر السحري"!

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توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا حول قيام أحد الأشخاص بتصنيع مواد مخدرة في منزله الكائن في بلدة زبدين - النبطية.

وبتاريخ 9-7-2020، أوقف عناصر المكتب المذكور، المشتبه به، ويدعى: م. ق. (مواليد عام ١٩٧٧، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بتعاطيه حشيشة الكيف ومادة الكوكايين وحبوب مخدّرة.

وبتفتيش المنزل، تبين ان المذكور ينشط في مجال زراعة "الفطر السحري" -وهي مادة مخدّرة ومهلوِسة نادرة في لبنان وتظهر زراعتها للمرّة الأولى فيه، وبعد تناول هذا الفطر الذي يحتوي على مادة الـ psilocybin"" المهلوِسة، يدخل الإنسان في ما يُسمى الـtrip"" وهي تخيل أشياء وصور غير موجودة لفترة طويلة من الوقت.

كذلك تبيّن ان المنزل معدّ لمثل هذه المزروعات كونه أي المنزل مجهّز بالتبريد والتهوئة، ولا يدخله أحدٌ سواه.

وتم ضبط المزروعات والمواد المتعلّقة بزراعتها.

وبالتحقيق معه، اعترف بشراء بزورها من شخص ملقب بـ "رودي درويش".

ومن خلال الاستقصاءات والتحريات تبين ان رودي المذكور يدعى ر. ح. م. (مواليد عام ١٩٨٨، فلسطيني الجنسية)

وبتاريخ 14-7-2020، أوقفته قوه من المكتب المذكور بعد مداهمة شقته الكائنة في منطقة الشبريحا - صور.

بتفتيش الشقة وهي قيد الإنشاء تبيّن وجود مزرعة ومختبر لتلقيح وتجهيز بذور "الفطر السحري"، بحيث تم ضبط كمية منه ومن حشيشة الكيف.

وبالتحقيق معه، اعترف بترويج هذه المادة إلى عددٍ كبير من الأشخاص في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما خلال السهرات الخاصة.

وقد خُتمت الشقة بالشمع الأحمر، وأودع الموقوفان القضاء المختص، بناءً على إشارته.

وفي هذا الاطار، تُحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الكرام من خطر تناول هذه النبتة، ونتائجها السلبية على صحة الإنسان وعقله.