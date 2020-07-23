أرسلان: كيف يمكن أن نكون في موقع الحياد ؟؟

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أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في سلسلة تغريدات له على تويتر إلى أنه "طرح كثيراً في الآونة الأخيرة مسألة الحياد في لبنان من منطلق نعتبره بريئاً وصحيحاً لو أن الظروف التي تتعرض لها المنطقة وتعكس نفسها على لبنان كانت بقرار لبناني محض ... الكل يعلم ان الأصل في هذا الموضوع يعود لنظرة الآخرين عن لبنان وعن كيفية التعاطي في الشؤون والشجون التي تخص لبنان كوطن".

وتابع: "منها على سبيل المثال لا الحصر لدينا أراضٍ محتلة إلى حدّ اليوم من قبل العدو الاسرائيلي، فكيف يمكن ان نكون في موقع الحياد ؟

الارهاب التكفيري وتغلغله في العمق اللبناني وتصديره الى دول الجوار كيف يمكن ان نتعاطى معه من خلفية الحياد ؟ تهديدنا بين الحين والآخر بالتوطين المناقض لدستورنا، كيف يمكن ان نتعاطى معه من خلفية الحياد ؟ موضوع النازحين السوريين واستغلال وجودهم لمآرب سياسية ضد الاستقرار في المنطقة وما ينعكس منها على لبنان كيف يمكن ان نتعاطى معه بخلفية الحياد ؟ التدخل اليومي من قبل سفارات أجنبية في أمورنا الداخلية كيف يمكن ان نتعاطى معه بخلفية الحياد ؟".

وأضاف قائلاً: "وغيرها وغيرها من ملفات الآخرين الذين يضعون لبنان في مهب صراعاتهم في المنطقة... لذلك فإنّ فكرة الحياد فكرة جيدة انما الأصل يكمن في تعاطي الآخرين مع لبنان وليس قراراً لبنانياً يفرض على المعادلات الاقليمية والدولية".

وختم أرسلان: "علينا التعمق اكثر بموضوع الحياد لأن الكرة مع الأسف ليست بيدنا كلبنانيين تعصف من حولنا كل انواع المؤامرات التي ايضا مع الأسف تعكس نفسها بطريقة مباشرة علينا، ويُدفعون لبنان ثمن مطالبته بحقوقه المشروعة التي يجب ان تكون من مسلماتنا الوطنية".