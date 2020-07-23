رئيس بلدية بعبدا: لا إصابات كورونا في البلدة إنّما ..

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أكد رئيس بلدية بعبدا أنطوان الحلو، لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "هناك التباسا بين بعبدا وقضاء بعبدا بالنسبة إلى أخبار الاصابات بكورونا"، مؤكدا أن "لا إصابات بكورونا في البلدة إنما في القضاء".

وكانت لجنة الطوارئ الخاصة بكورونا في بعبدا أصدرت بيانا، جاء فيه: "متابعة للتقرير اليومي الخاص بالاشخاص المصابين بفيروس كورونا الصادر عن وزارة الصحة والتتبع الميداني للحالات السبع المشار اليها، يهم اللجنة التأكيد ان هذه الحالات تقع خارج نطاق بلدية بعبدا - اللويزة"، معلنة أن "نتيجة الفحص الثاني لمالك صالون تزيين شعر نسائي جاءت ايضا سلبية".