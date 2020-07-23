وزير الصحة يكشف سبب إرتفاع عدد المصابين بكورونا

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شدد وزير الصحة حمد حسن في حديث الى إذاعة "صوت لبنان 100.5"، على "أننا لا زلنا في القطار نفسه ولكن فتح المطار وتعدد الدول المصابة بكورونا شكلت سببا مباشراً لارتفاع عدد المصابين بكورونا والمسؤولية مشتركة ومنها عدم انضباط بعض الوافدين وحماوة استقبالهم من دون اخذ الاجراءات"، مشيراً الى أن " المشكلة ليست بالرقم بقدر ما هي المشكلة بمزاحمة أسرّة العناية الفائقة والوضع التصاعدي الخطير يجعلنا نأخذ جملة تدابير للدرس تماشياً مع الواقع الذي يتغير يومياً".

ولفت الى أن "لا اقفال للمطار او للبلد وعزل المناطق خيار وارد".

وأكد "أننا طلبنا تأمين اللقاح حين يتوفر على اقله للاطفال وللمصابين بحالات مزمنة وكذلك طلبنا من موسكو توفير اللقاح حين يتم التأكد منه والاموال موجودة لذلك".