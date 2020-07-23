ارتياح في السرايا .. هناك بوادر إيجابية من دول عربية عدة لمساعدة لبنان

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البناء: أبدت أوساط السرايا الحكومية ارتياحها حيال الاهتمام الغربي بلبنان عبر زيارات الموفدين الفرنسي والبريطاني مؤكدة لـ»البناء» أن «الحكومة تواكب بشكل مستمر المساعي الخارجية لدعم لبنان عبر إجراء رزمة اصلاحات متنوعة». ولفتت إلى أن “هناك بوادر إيجابية من دول عربية عدة لمساعدة لبنان في شتى المجالات ستظهر نتائجها قريباً لا سيما في القطاع النفطي مع تسهيلات في طريقة الدفع لا سيما أن هذا القطاع يشكل عبئًا كبيرًا على لبنان حوالي ملياري دولار سنوياً”.

ونقلت مصادر عن الرئيس دياب لـ»البناء” تأكيده على متابعة العمل بجدية مع الأميركيين والفرنسيين ودول الغرب الصديقة لتسريع الحصول على مساعدات صندق النقد، لكنه جزم في الوقت نفسه بأنه “اذا لم يحصل لبنان على هذه المساعدات فإن الحكومة ستتجه الى دول أخرى للحصول على حاجات ومتطلبات المواطنين من الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها وقد أبلغ السفيرة الأميركية هذا الأمر”.