عناوين الصحف ليوم الخميس 23 حزيران 2020

الديار: رسالة فرنسية ثلاثية: إستمرار الدعم ــ الإصلاحات ــ واليونيفيل من دون تعديل
التدقيق الجنائي: المعارضة تحذر من الاستهداف... والحكومة: «لا كيدية»
حرب سد بسري تمتد للجان المشتركة وغجر لـ«الديار«: قدمنا الدراسات وماضون بالمشروع
الأخبار: المصارف تسطو على دولارات النازحين
لودريان قد يلتقي حزب الله... وخطة فرنسية لمساعدة لبنان؟ سلامة «المُحاصَر»: لا للتدقيق!
نداء الوطن: جديد فضائح "السد": أحد خبراء وزارة الطاقة استشاري للشركة المتعهدة
كورونا يتفشى... "سلالة فتاكة وانتشار أكبر"
اللواء: تزايد الضغوط الأميركية يسابق مهمة لودريان
مخاوف من تصعيد جنوباً قبل التمديد «لليونفيل».. ومسلسل الأزمات يحط في محطات البنزين
البناء: مساعٍ مصريّة أوروبيّة لقوة أمميّة في الساحل الليبي… وتفاوض روسيّ أميركيّ على الحل
«رعب الشمال» يحصد أول جنديّ قتيل بحادث... والمقاومة غير مستعجلة... فلينتظروا!/ لودريان لتثبيت مكانة فرنسا اللبنانيّة والمسيحيّة بدلاً من ليبيا... وخشية تدفق النازحين؟/
الجمهورية: مخاوف من تدقيق يمهد لإنتقامات
النهار: رسالة متشدِّدة ومساعدات في زيارة لودريان لبيروت
the daily star: Lebanon confirms two more virus deaths, 124 cases
l'orient le jour: Le Drian entame sa visite au Liban