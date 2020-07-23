عناوين الصحف ليوم الخميس 23 حزيران 2020

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الديار: رسالة فرنسية ثلاثية: إستمرار الدعم ــ الإصلاحات ــ واليونيفيل من دون تعديل

التدقيق الجنائي: المعارضة تحذر من الاستهداف... والحكومة: «لا كيدية»

حرب سد بسري تمتد للجان المشتركة وغجر لـ«الديار«: قدمنا الدراسات وماضون بالمشروع



الأخبار: المصارف تسطو على دولارات النازحين

لودريان قد يلتقي حزب الله... وخطة فرنسية لمساعدة لبنان؟ سلامة «المُحاصَر»: لا للتدقيق!







نداء الوطن: جديد فضائح "السد": أحد خبراء وزارة الطاقة استشاري للشركة المتعهدة

كورونا يتفشى... "سلالة فتاكة وانتشار أكبر"



اللواء: تزايد الضغوط الأميركية يسابق مهمة لودريان

مخاوف من تصعيد جنوباً قبل التمديد «لليونفيل».. ومسلسل الأزمات يحط في محطات البنزين

البناء: مساعٍ مصريّة أوروبيّة لقوة أمميّة في الساحل الليبي… وتفاوض روسيّ أميركيّ على الحل

«رعب الشمال» يحصد أول جنديّ قتيل بحادث... والمقاومة غير مستعجلة... فلينتظروا!/ لودريان لتثبيت مكانة فرنسا اللبنانيّة والمسيحيّة بدلاً من ليبيا... وخشية تدفق النازحين؟/

الجمهورية: مخاوف من تدقيق يمهد لإنتقامات

النهار: رسالة متشدِّدة ومساعدات في زيارة لودريان لبيروت



the daily star: Lebanon confirms two more virus deaths, 124 cases



l'orient le jour: Le Drian entame sa visite au Liban