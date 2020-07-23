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أسرار الصحف ليوم الخميس 23 حزيران 2020

23
JULY
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علّق محللون عسكريون على حادث انقلاب شاحنة عسكريّة لجيش الاحتلال ومقتل أحد عناصر الدورية قرب الحدود مع لبنان ضمن الاستعداد لردّ المقاومة باعتبار الأرجحية لحال الذعر الذي يسيطر على أعصاب الجنود سبباً بالحادث القابل للتكرار بأشكال مختلفة قبل أن يحدث الردّ المنتظر، ويجب أن تضاف خسائر هذه الحوادث لما سينجم عن هذا الردّ.

 

كواليس

قالت مصادر كويتية إن وزير الخارجية الفرنسية طرح على المسؤولين الكويتيين ضرورة تنسيق جهود المساعدة للبنان تحت سقف معلن هو التشدّد بالإصلاحات كعنوان، لكن دون التشدد الذي يطلبه الأميركيون والذي يصل حد السماح بترك لبنان فرصة يملؤها الآخرون إقليمياً ودولياً، طالباً المساعدة لمواجهة الضغوط الأميركية بموقف موحّد لكن غير معلن.

 

 


نداء الوطن: خفايا

وصفت مصادر معنية الوضع على جبهة الجنوب بأنه بالغ الحساسية، مؤكدةً أنّ إعلان «حزب الله» عن استهداف مسؤول له في سوريا يعني حتمية الرد من قبله.

 

تبيّن أنّ أحد المعينين حديثاً في مجلس إدارة كهرباء لبنان، تم تعيينه رئيساً للجنة حزبية لتطوير شبكة أمان اجتماعية.

 

ينفي مسؤولون في وزارة الخارجية الروسية دعم موسكو لمرشح رئاسي لبناني معروف، مؤكدة ان تسويق هذه الفكرة يقوم به المقربون من هذا المرشح ولا دخل للروس بمثل هكذا أجواء.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
شبَّه سياسي لبناني من 8 آذار مهمة رئيس الدبلوماسية الفرنسية بأنها أشبه بـ«سان كيلو» لبناني، في قصر الصنوبر!


غمز
على الرغم من التكتم الخطير، فـإن فايروس كورونا، بات يتفشى بسرعة، ويضرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات الكبرى في البلد!


لغز
لم تُبدِ أطراف بالسلطة انزعاجا من إبطال قانون آلية التعيينات، ورأت في الخطوة ما يفيد استمرار ربط الإدارة بالسلطة لمصلحتها.

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