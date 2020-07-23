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سد بسري .. غجر : قدمنا الدراسات وماضون بالمشروع

23
JULY
2020
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الديار: ارتفعت وتيرة السجالات على مشروع سدّ بسري حيث تتداخل العوامل السياسية بمواقف الاطراف المؤيدة والمعارضة للمشروع. وعلى الرغم من ان هذا الموضوع لم يكن مدرجا على جدول اعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة إلا انها شهدت نموذجا من هذا السجال بين عدد من النواب وارتفعت الاصوات التي سمعت خارج القاعة.

 

وأكد وزير الطاقة ريمون غجر لـ «الديار» المضي بالمشروع وفقا لقرار مجلس الوزراء مشيرا الى ان الحكومة طلبت من البنك الدولي تمديد المـــهلة الى ما بعد 22 الجاري لمعالجة الوضع على الارض وتفادي حصول اي تطورات سلبية وتهيئة الوضع للمباشرة بالتنفيذ.

 

واوضح ان لبنان قدم الى البنك الدولي كل الدراسات المتعلقة بالمشروع من النواحي البيئىة والفنيّة والجغرافية، والتي تراها دراسات كافية وملائمة لصالح المشروع المذكور.

 

وجدد الحديث عن اهمية سد بسري لتوفير المياه لاجزاء كبيرة من لبنان، معتبرا انه مشروع حيوي وضروري.

 

وقال «اننا ننتظر رد البنك الدولي»، معربا عن اعتقاده بأنه سيتجاوب مع طلب تمديد المهلة.

الديار
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