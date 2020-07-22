بلدية مشغرة ناشدت الاهالي :الوباء ينتشر كونوا على قدر المسؤولية !

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صدر عن بلدية مشغرة في البقاع الغربي البيان التالي:"أهالي بلدتنا الاعزاء الخطر يزداد،الإصابات تتفشى، والوباء ينتشر كونوا على قدر المسؤولية وحافظوا على حياتكم وحياة من تحبون،الموضوع لم يعد مزحة وأي خطأ سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.



لذلك، ألغوا كل تجمعاتكم.، ألغوا سهراتكم وحفلاتكم.أعراسكم و مآتمكم. صلواتكم وقداديسكم في دور العبادة. زيارتكم وصبحياتكم. رحلاتكم وعزائمكم.ألغوا كل أشكال الإختلاط.ألغوا غدواتكم وعشاواتكم خارج المنزل، ألغوا النوادي والندوات. عودوا إلى بيوتكم مجددا.

المؤشرات تنذر بإزدياد الضغط على المختبرات والمستشفيات بسبب سرعة إنتشار الفيروس وطلب اجراء فحص ال pcr لاعداد اكبر بشكل يومي، نناشدكم بأغلى ما تملكون، حافظوا على حياتكم وحياة مجتمعكم".