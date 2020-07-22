هكذا توزعت اصابات كورونا ال ١١٥ بين المقيمين على كافة الاراضي اللبنانية!

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سجل تقرير وزارة الصحة ١١٥ اصابة كورونا جديدة من بين المقيمين، توزعت على الشكل التالي:

الحمرا ٤

طريق الجديدة ٤

الباشورة ٢

مار الياس ١

راس النبع ١

قيد التحقيق ٣

بعبدا ٧

قرنايل ٦

الحدث ٤

كفرشيما ٣

حارة حريك ٢

الصفير ١

بئر حسن ١

برج البراجنة ١

الشياح ١

فالوغا ١

فرن الشباك ١

المريجة ١

الاوزاعي ١

الليلكة ١

الدكوانة ٤

جديدة المتن ٤

انطلياس ٢

برمانا ١

بياقوت ١

مونتيفردي ١

سن الفيل ١

داريا ١

السعديات ١

الشويفات الامراء ١٤

الشويفات العمروسية ٨

عرمون ٤

بشامون ٢

حي السلم ٢

بليبل ١

عالية ١

قرطبون ١

قلمون ١

بصرما ١

شكا ١

عكار العتيقة ١

جديتا ١

كرك نوح ١

الروضة ١

راشيا ١

جبال البطم ٢

عيتيت ١

برج الشمالي ١

صور ١

كفرفيلا ١

حاريص ١