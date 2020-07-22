هكذا توزعت اصابات كورونا ال ١١٥ بين المقيمين على كافة الاراضي اللبنانية!

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سجل تقرير وزارة الصحة ١١٥ اصابة كورونا جديدة من بين المقيمين، توزعت على الشكل التالي:
الحمرا ٤
طريق الجديدة ٤
الباشورة ٢
مار الياس ١
راس النبع ١
قيد التحقيق ٣
بعبدا ٧
قرنايل ٦
الحدث ٤
كفرشيما ٣
حارة حريك ٢
الصفير ١
بئر حسن ١
برج البراجنة ١
الشياح ١
فالوغا ١
فرن الشباك ١
المريجة ١
الاوزاعي ١
الليلكة ١
الدكوانة ٤
جديدة المتن ٤
انطلياس ٢
برمانا ١
بياقوت ١
مونتيفردي ١
سن الفيل ١
داريا ١
السعديات ١
الشويفات الامراء ١٤
الشويفات العمروسية ٨
عرمون ٤
بشامون ٢
حي السلم ٢
بليبل ١
عالية ١
قرطبون ١
قلمون ١
بصرما ١
شكا ١
عكار العتيقة ١
جديتا ١
كرك نوح ١
الروضة ١
راشيا ١
جبال البطم ٢
عيتيت ١
برج الشمالي ١
صور ١
كفرفيلا ١
حاريص ١