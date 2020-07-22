نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ترفع الصرخة لاستثنائها من قرار تحديد اوقات سير الشاحنات

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استغربت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان في بيان "عدم استثناء صهاريج نقل المحروقات من القرار رقم 882 الذي يحد اوقات سير الشاحنات والآليات". ولفتت نظر "جميع المسؤولين المعنيين انه درجت العادة على استثناء صهاريج نقل المحروقات من هذا القرار لاعتبارات عديدة ، واليوم ونظرا للظروف القاهرة التي تمر بها البلاد ، والتي تستدعي نقل المحروقات ولاسيما مادة المازوت الى المناطق كافة في ظل التأخير الذي يحصل في مستودعات التخزين في الدورة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، الامر الذي يضطر الصهاريج الى الخروج من هذهالمستودعات في اوقات المنع مما يحرم ايصال المحروقات الى مقصدها".



واهابت النقابة ب"وزير الداخلية العميد محمد فهمي استثناء صهاريج نقل المحروقات من هذا التدبير باعتبارها تنقل سلعة اقتصادية اساسية في الحركة الاقتصادية، منعا من حصول نقص في اي من المشتقات النفطية في اي منطقة كانت".