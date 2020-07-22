living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الامينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية اكدت للرئيس عون على التضامن مع الشعب اللبناني

22
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في نبأ من العاصمة الفرنسية باريس، صادر يتاريخ اليوم عن المنظمة الدولية للفرانكوفونية، ان الامينة العامة للمنظمة لويز موشيكيوابو Louise Mshikiwabo اكدت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "على تضامن الاسرة الفرانكوفونية الكامل مع الشعب اللبناني المتعلق باللغة الفرنسية والمجسّد للقيم الفرانكوفونية في منطقة الشرق الأوسط"، معربة "عن استعدادها التام للمساهمة في الجهود المبذولة لحث دول العالم للوقوف الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يجتازها."

وتوجهت السيدة موشيكيوابو بنداء "الى مجموعة الدول التي تتالف منها الاسرة الفرانكوفونية وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية"، داعية الجميع "الى تأكيد تضامنهم مع الشعب اللبناني وإظهار هذا التضامن بكافة الاشكال." وقالت: "انني مقتنعة بأن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتحقق بجزء أساسي منه انطلاقا من مستقبل لبنان. كما ان مستقبل لبنان بحدّ ذاته يحدد مستقبل اللغة الفرنسية وقيم التسامح التي تحملها الفرانكوفونية الى هذه المنطقة من العالم."

كما دعت السيدة موشيكيوابو السلطات اللبنانية "الى اتخاذ كافة ما يلزم من اجل نهوض البنان من كبوته هذه."

كلام السيدة موشيكيوابو جاء في خلال الاتصال الهاتفي الذي كان الرئيس عون اجراه معها، والذي تمحور حول الازمة المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يجتازها لبنان، في الوقت الذي لا يزال لبنان يواجه فيه تحدي انتشار وباء كورونا وتداعياته، مع وجود اكثر من مليون و700 الف نازح سوري على ارضه.

وأشار البيان أيضا الى ان السيدة موشيكيوابو تواصلت، على اثر هذا الاتصال، مع مندوبة لبنان الدائمة لدى المنظمة الفرانكوفونية سفيرة لبنان لدى الاونيسكو السفيرة سحر بعاصيري، حيث بحثت معها في "آليات الالتزام الفرانكوفوني تجاه لبنان، في مختلف الميادين، لا سيما في المجال التربوي، وهو القطاع الأكثر تأثرا بالازمة الكبرى التي يجتازها لبنان، وهو امر يرتدي طابعا استراتيجيا بالنسبة الى عودة نهوض لبنان." 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout