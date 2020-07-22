الامن العام يشرف على استلام شركات لمادة المازوت

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "في اطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 21/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية. بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /4.242.048/ (أربعة ملايين ومئتان واثنان واربعون ألفا وثمانية وأربعون) ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء.