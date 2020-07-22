قاضية معروفة بولائها السياسي... تمنع تنفيذ الحجز على ممتلكات سلامة!

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أصدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني مذكرة إدارية عاجلة صادرت بموجبها صلاحيات كل قُضاة الدائرة الذين يعملون تحت سلطتها ومنعت الموظفين في الدائرة من تسليم الإستنابات دون علمها وموافقتها شخصياً.

عملت القاضية بأمرٍ من مرجعيتها السياسية بهدف هذا التعميم الى منع تنفيذ الحجز على المنقولات التي يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منزله في الرابية.

وجاء نص القرار بحرفيته على الشكل التالي:

"يطلب من جميع موظفر دائرة تنفيذ بيروت عدم ارسال اية استنابة تتضمن حجز موجودات او مذكرة بضبط آلية دون عرضها على رئبي الدائرة القضائية حضرة القاضي نجاح عيتاني".

علما ان التعميم الصادر عن القاضية عيتاني غير قانيوني بحسب آلية التعيينات، لأنها لا تملك أي سلطة على القرارات التي يصدرها القضاة.

كما ان القاضية تعلن ولائها المُطلق لتيار المستقبل تخالف قانون "التنظيم القضائي" الذي يمنع القاضي من الإدلاء والإشهار بأي من آرائه السياسية.