living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاضية معروفة بولائها السياسي... تمنع تنفيذ الحجز على ممتلكات سلامة!

22
JULY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني مذكرة إدارية عاجلة صادرت بموجبها صلاحيات كل قُضاة الدائرة الذين يعملون تحت سلطتها ومنعت الموظفين في الدائرة من تسليم الإستنابات دون علمها وموافقتها شخصياً.

عملت القاضية بأمرٍ من مرجعيتها السياسية بهدف هذا التعميم الى منع تنفيذ الحجز على المنقولات التي يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منزله في الرابية.

وجاء نص القرار بحرفيته على الشكل التالي:

"يطلب من جميع موظفر دائرة تنفيذ بيروت عدم ارسال اية استنابة تتضمن حجز موجودات او مذكرة بضبط آلية دون عرضها على رئبي الدائرة القضائية حضرة القاضي نجاح عيتاني".

علما ان التعميم الصادر عن القاضية عيتاني غير قانيوني بحسب آلية التعيينات، لأنها لا تملك أي سلطة على القرارات التي يصدرها القضاة.

كما ان القاضية تعلن ولائها المُطلق لتيار المستقبل تخالف قانون "التنظيم القضائي" الذي يمنع القاضي من الإدلاء والإشهار بأي من آرائه السياسية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout