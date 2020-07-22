التنمية والتحرير اجتمعت برئاسة بري : اي محاولة للتعديل في بنود قرارا 1701 يمثل عبثا بأمن المنطقة

A + A -

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية والذي خصص لمناقشة الاوضاع العامة لاسيما المعيشية والصحية والمالية وشؤونا تشريعية.

وبعد الإجتماع تلا النائب انور الخليل البيان الآتي :

"توقفت الكتلة في مستهل الاجتماع عند الذكرى الرابعة عشرة للعدوان الاسرائيلي الذي استهدف لبنان في تموز من العام 2006 والذي جسد فيه اللبنانيون، كل اللبنانيين أرقى صور الوحدة والتماسك الوطنيين ونجحوا في تحويل تلك الحرب العدوانية من نقطة انكسار للبنان الى إنتصار بفضل التلاحم والتكامل.



إن اللبنانيين، وبهذه المناسبة الوطنية مدعوون الى إستحضار كل العناوين التي صنعت تلك المحطة المجيدة من تاريخ لبنان وفي مقدمها الوحدة من أجل مجابهة التحديات التي تحدق بالوطن على مختلف المستويات.



واستغربت الكتلة تزامن ذكرى العدوان مع الكلام والنيات المبيتة بإتجاه ادخال تعديلات على مهام قوات اليونيفيل والتشكيك بفعالية جنود هذه القوات.



وفي هذا الاطار، تنوه الكتلة بالجهود التي بذلتها وتبذلها قوات اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني ومع الأهالي فى تنفيذ كافة مندرجات القرار الاممي رقم 1701، فأسرائيل وحدها الجهة التي تستبيح هذا القرار بانتهاكاتها اليومية لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا و تتهرب من الوفاء بالتزاماتها حياله من خلال إستمرار إحتلالها للشطر الشمالي من قرية الغجر وإستباحة أجواء لبنان وإستخدامه منصة لإستهداف سيادة سوريا كما حصل ليل امس الاول.



إن الكتلة كما لبنان الرسمي متمسكون بحرفية القرار 1701، وتعتبر أن أي محاولة للتعديل في بنوده يمثل عبثا بأمن المنطقة و محاولة مكشوفة لأخذها نحو المجهول.



وفي الشأن، المتصل بتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية والصحية تحذر الكتلة من تكرار صورة المشهد الذي بدأ يظلل حياة اللبنانيين والذي تجلى بابشع صوره الاسبوع الفائت ، فالحكومة مدعوة إلى تحمل كافة مسؤولياتها وممارسة كل سلطاتها للقضاء على هذه الظواهر المسيئة لهيبة الحكومة ومنطق الدولة بقدر ما هي مسيئة للناس مستغلة لوجعهم وحاجاتهم اليومية. وما الصرف التعسفي لمئات الموظفين في الجامعة الاميركية الا عينة تستوجب من الحكومة التحرك الفوري لحماية العمال والموظفين بما كفله لهم القانون.



وفي الشأن الصحي وازاء ازدياد عدد الاصابات جراء تفشي وباء كورونا، تدعو الكتلة وزارة الصحة والوزارات المختصة الى التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية في كافة المرافق العامة والخاصة واعلان حالة طوارئ صحية.



كما ناقشت الكتلة عددا من القوانين وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجان النيابية سيما قانون الانتخابات العائد لمجلس النواب وانشاء مجلس الشيوخ واتخذت في شأنها القرارات الملائمة ، مؤكدة ان الإصلاحات في كل ما يتصل بحياة الدولة وتطورها يجب ان تكون نهج حياة وإستجابة لحاجة وطنية قبل ان يكون إنصياعا واستجابة لمطلب دولي ، والمدخل الالزامي لذلك يكون بتطبيق ما هو منجز من قوانين إصلاحية لا تحتاج سوى الى العمل بها.



ومع إقتراب حلول ايام الحج والاضحى المباركين، توجهت الكتلة من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بأحر التهاني متمنية للبنان وللعالمين العربي والاسلامي عودة الاستقرار والامن والامان.



وزير الاتصالات

وكان رئيس المجلس قد استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاتصالات طلال حواط حيث جرى عرض للاوضاع العامة وشؤون وزارته.