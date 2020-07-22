بعد مسألة الدجاج الفاسد... بيان توضيحي من CARRY حول أصناف من منتجاته

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خلافاً لكل الإشاعات والتصاريح المتداولة الصادرة بخصوص العلامة التجارية CARRY نفيد:

إن العلامة التجارية CARRY ليست مملوكة من شركات «شومان / فريحة / ليبول» ولا علاقة لها مع هذه الشركات ما عدا تعبئة صنفين فقط من كافة منتجاتها

والتي تمّ سحبها فوراً لدى ورود الخبر.

إن علامة CARRY وإيماناً منها بالصناعة الوطنية تعمد الى شراء وتعبئة بضائعها

وأصنافها الغذائية على أنواعها من حبوب ومعلّبات ومياه معدنية وغيرها من أصناف من كبار التجّار والشركات الوطنية المعروفة بصدقها وبجودة بضائعها وخاضعة لرقابة الوزارات المعنيّة.

أما في ما يخصّ الدجاج فهي تتعامل مع 4 شركات لبنانية كبرى، وهي:

HAWA CHICKEN // DEKERCO // RIVADO // SHUMAN - LIPOUL

أمّا بخصوص شركات «شومان / فريحة / ليبول» فيتمّ تعبئة صنفين فقط لديها:

(ستريبس الدجاج) و (قطع الدجاج المغطاة بالكعك)

من أصل 9 أصناف التي تتمّ تعبئتها من باقي الشركات المذكورة أعلاه.

نطلب من زبائننا الكرام عدم الأخذ بالأخبار والإشاعات المغرضة والتصاريح غير الدقيقة المتعلّقة بماركة CARRY والتأكد من صحّة الخبر قبل الأخذ به ونشره وتداوله محتفظين بكافة حقوقنا مهما كانت ولأية جهة كانت وتجاه أي كان.