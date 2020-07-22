بعد اصابة الممرض في مستشفى الجعيتاوي بكورونا... البلدية تتخذ اجراءات!

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صدر عن عن بلدية عبا الجنوبية البيان التالي:

"بعد تأكد إصابة الممرض ع.ت بفيروس كورونا من مستشفى الجعيتاوي في بيروت حيث يعمل، تتابع خلية الأزمة جميع من خالطهم، وتقوم بالإجراءات اللازمة لجهة الحجر للمخالطين المباشرين، ومتابعة إجراءات تنفيذ فحوص PCR لهم .

كما وندعو أهلنا الأحباء إلى عدم الهلع، ونطلب منهم إلتزام الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ويتوجب على كل شخص خالطه او إحتك به وطُلب منه إجراء الحجر الإحترازي ، إلتزام تعليمات الخلية وعدم مخالفتها تحت طائلة الملاحقة القانونية، وستبقي خلية الأزمة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل تفاصيل الحالة المذكورة وتداعياتها".