اللجنة المركزية للإعلام في التيار: نرفض اي كلام طائفي استفزازي يصدر عن أي مرجعية دينية ضد اي رمز ديني او مرجعية دينية اخرى

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يستفيد بعض رجال الدين والسياسة من الاوضاع الراهنة ليبثّوا كلاماً يولّد أحقاداً وتطرفاً، ويتطاولوا فيه على مرجعيات دينية أخرى، ما يعكّر السلم الاهلي ويزيد التطرف ويوسّع مساحة خطاب الكراهية. إن التيار الوطني الحر يرفض اي كلام طائفي استفزازي يصدر عن أي مرجعية دينية ضد اي رمز ديني او مرجعية دينية اخرى، ويذكر بالتحديد هنا الكلام الذي انتشر عبر مواقع التواصل لأحد المشايخ ويؤكد ان مثل هذه الخطب تؤدي الى الفتنة، وان التطاول على الرموز والمرجعيات الدينية بكلام غير سياسي بل استفزازي لا يصب الا بمصلحة المزيد من التشرذم.

ويطالب التيار بموقف من المرجعيات المسؤولة تجاه هكذا نوع من الكلام تفادياً لأي انعكاسات على علاقات المكونات اللبنانية ببعضها البعض ولعدم تكرار هذه الممارسات والتجارب التي لا تحمد عقباها .