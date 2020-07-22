A + A -

الرئيس عون اطمأن على صحة امير الكويت والتقى طرابلسي ووهاب

رئيس الجمهورية تابع التحقيقات في جريمة تصنيع دجاج ولحوم منتهية الصلاحية وطلب التشدد في اتخاذ الاجراءات وسحب الكميات الفاسدة من الاسواق

الرئيس عون: مصر على متابعة هذا الملف حتى النهاية وسأسهر دائما على تحقيق الامن والسلامة الغذائيين للمواطنين

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحقيقات الجارية في جريمة تصنيع دجاج ولحوم منتهية الصلاحية بعد دهم قوة من الجمارك امس المستودعات التي اودعت فيها المواد الفاسدة في منطقة زكريت في المتن الشمالي. وإذ هنأ الرئيس عون الجمارك على هذا الإنجاز، فانه طلب من الأجهزة المعنية التشدد في اتخاذ الإجراءات اللازمة الايلة الى كشف هوية جميع المتورطين في هذه الجريمة التي طالت صحة اللبنانيين طوال السنوات الأربع الماضية ومحاسبتهم امام الجهات القضائية المختصة كما محاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب في مدة صلاحية المنتجات الغذائية الموجودة في السوق. كذلك، طلب الرئيس عون التشدد في سحب كافة كميات الدجاج واللحوم الفاسدة من الأسواق والمتاجر وتنبيه المواطنين الى ضرورة ابلاغ القوى الأمنية المختصة باي مخالفة تطال امنهم الغذائي.

واكد رئيس الجمهورية إصراره على متابعة هذا الملف حتى النهاية مشيرا الى انه سيسهر دائما على تحقيق الامن والسلامة الغذائيين للمواطنين.

النائب عدنان طرابلسي

الى ذلك، استقبل الرئيس عون عضو " اللقاء التشاوري" النائب عدنان طرابلسي وعرض معه مواضيع تتصل بالأوضاع الراهنة محليا وإقليميا. وقال طرابلسي "ان رئيس الجمهورية يسعى بكل ما اوتي من قوة للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان الذي بات وسط العاصفة في محيط متفجر، وتمنيت له التوفيق في ما يقوم به من اجل مصلحة لبنان واللبنانيين".

وأضاف : " تطرقنا أيضا الى الإنجاز الذي تحقق من خلال إقرار التدقيق الجنائي وتكليف شركة متخصصة به، على امل ان يردع هذا الاجراء المخالفين ويكشف المرتكبين.

الوزير السابق وئام وهاب

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق وئام وهاب وتداول معه في مواضيع الساعة، حيث اكد وهاب ان رئيس الجمهورية ماض في مسيرة مكافحة الفساد وهو لن يدخر أي جهد في هذا السبيل.

الاطمئنان على صحة امير الكويت

على صعيد آخر، اطمأن رئيس الجمهورية على صحة امير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح بعد الجراحة التي أجريت له، متمنيا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.