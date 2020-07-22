living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية تابع التحقيقات في جريمة تصنيع دجاج ولحوم منتهية الصلاحية وطلب التشدد في اتخاذ الاجراءات وسحب الكميات الفاسدة من الاسواق

22
JULY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الرئيس عون اطمأن على صحة امير الكويت والتقى طرابلسي ووهاب
 
رئيس الجمهورية تابع التحقيقات في جريمة تصنيع دجاج ولحوم منتهية الصلاحية وطلب التشدد في اتخاذ الاجراءات وسحب الكميات الفاسدة من الاسواق
 
الرئيس عون: مصر على متابعة هذا الملف حتى النهاية وسأسهر دائما على تحقيق الامن والسلامة الغذائيين للمواطنين
 
 
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحقيقات الجارية في جريمة تصنيع دجاج ولحوم منتهية الصلاحية بعد دهم قوة من الجمارك امس المستودعات التي اودعت فيها المواد الفاسدة في منطقة زكريت في المتن الشمالي. وإذ هنأ الرئيس عون الجمارك على هذا الإنجاز،  فانه طلب من الأجهزة المعنية التشدد في اتخاذ الإجراءات اللازمة الايلة الى كشف هوية جميع المتورطين في هذه الجريمة التي طالت صحة اللبنانيين طوال السنوات الأربع الماضية ومحاسبتهم امام الجهات القضائية المختصة كما محاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب في مدة صلاحية المنتجات الغذائية الموجودة في السوق. كذلك، طلب الرئيس عون  التشدد في سحب كافة كميات الدجاج واللحوم الفاسدة من الأسواق والمتاجر وتنبيه المواطنين الى ضرورة ابلاغ القوى الأمنية المختصة باي مخالفة تطال امنهم الغذائي.
 
واكد رئيس الجمهورية  إصراره على متابعة هذا الملف حتى النهاية مشيرا الى انه سيسهر دائما على تحقيق  الامن والسلامة الغذائيين للمواطنين.
 
النائب عدنان طرابلسي
الى ذلك، استقبل الرئيس عون عضو " اللقاء التشاوري" النائب عدنان طرابلسي وعرض معه مواضيع تتصل بالأوضاع الراهنة محليا وإقليميا. وقال طرابلسي "ان رئيس الجمهورية يسعى بكل ما اوتي من قوة للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان الذي بات وسط العاصفة في محيط متفجر، وتمنيت له التوفيق في ما يقوم به من اجل مصلحة لبنان واللبنانيين".
وأضاف : " تطرقنا أيضا الى الإنجاز الذي تحقق من خلال إقرار التدقيق الجنائي وتكليف شركة متخصصة به، على امل ان يردع هذا الاجراء المخالفين ويكشف المرتكبين.
 
الوزير السابق وئام وهاب
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق وئام وهاب وتداول معه في مواضيع الساعة، حيث اكد وهاب ان رئيس الجمهورية ماض في مسيرة مكافحة الفساد وهو لن يدخر أي جهد في هذا السبيل.
 
الاطمئنان على صحة امير الكويت
على صعيد آخر، اطمأن رئيس الجمهورية على صحة  امير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح بعد الجراحة التي أجريت له، متمنيا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout