توضيح من وزير الداخلية بشأن الإعفاء من رسوم الميكانيك

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غرد وزير الداخلية محمد فهمي في حسابه الخاص عبر موقع تويتر.

وكتب فهمي: "عطفاً على التغريدة السابقة، وجواباً على بعض الاسئلة ، فإن مشروع القانون المرسل الى مجلس الوزراء يتضمن الاعفاء:

١- عن العام ٢٠٢٠ للذين سددوا رسوم السير السنوية عن العام ٢٠١٩.

٢- عن العام ٢٠٢١ للذين سددوا رسوم السير عن العام ٢٠٢٠ ."

وكان فهمي قد غرد في وقت سابق معلنا التالي: "في ظل الظروف الاقتصادية، رفع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون متعلق بإعفاء كافة المركبات والآليات من رسوم السير السنوية للعام ٢٠٢٠ او العام ٢٠٢١ والغرامات المرتبطة بها ورسوم اللوحات المميزة، لعرضه على مجلس الوزراء على ان يحال الى مجلس النواب لإقراره."