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بعد مداهمة مستودع زكريت .. بالأسماء - منع التداول بثلاث ماركات دجاج!

22
JULY
2020
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داهمت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالأمس مستودع فريحة فود كومباني بمؤزارة المديرية العامة للجمارك وبحضور رئيس قسم الصحة في وزارة الصحة العامة، وبعد الكشف على المعمل تم تسطير محضر ضبط وختم المستودع بالشمع الأحمر، حيث تبين ان الدجاج فاسد وغير صالح للاستهلاك وتنبعث منه رائحة كريهة، كما تبين أن الدجاج يستعمل لصناعة الناغتس والاسكالوب وغيرها من مصنّعات الدجاج عبر تفريزه وطحنه واضافة مواد أخرى عليه، ومن ثم يوزع على عدد من المتاجر ونقاط البيع.

 

وعلى هذا الاثر اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قراراً يقضي بمنع التداول في الأسواق اللبنانية بمختلف السلع من فئة مصنّعات الدجاج كالناغتس والاسكالوب وغيرها من الماركات التالية: Shuman، Lipoul و Carry وذلك بعد ان ثبت استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في تصنيعها.

 

كما طُلب من كافة نقاط البيع بسحب تلك المنتجات فوراً من الأسواق تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإتلافها حيث تُكلف مديرية حماية المستهلك مراقبة تطبيق هذا القرار.

 

 

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