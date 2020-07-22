توقيف مروجي عملات مزورة في اكثر من منطقة

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صدر عن المديرية العامة لامن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

في اطار عملها في رصد شبكات ترويج العملات المزيفة، اوقفت المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني (م.ا) في محلة كورنيش المزرعة أثناء قيامه بترويج دولارات اميركية مزيفة وضبطت بحوزته مبلغ ٥٠٠ دولارا مزيفا من فئة ال٥٠ ، كما أوقفت اللبناني (ع.ب) اثناء ترويجه دولارات اميركية مزيفة في البقاع وضبطت بحوزته مبلغ ٣٩٠٠ دولارا مزيفا. وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما، وتم ايداعهما مع المضبوطات القضاء المختص بناء لاشارته.