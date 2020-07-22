ما جديد إصابة وجيه صقر ووالدته بالكورونا؟!

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أبلغت بلدية بجة في قضاء جبيل وخلية الأزمة فيها، أهالي البلدة أن "الممثل وجيه صقر إبن البلدة ووالدته اللذين أظهرت الفحوصات المخبرية إصابتهما بفيروس كورونا، عادا إلى منزلهما في البلدة تحت شروط الحجر الإلزامي، وستتولى فرق البلدية تأمين كل إحتياجاتهما بطريقة إحترافية حتى شفائهما من هذه الأزمة الصحية".



وذكّرت البلدية، في بيانها المواطنين، أن "فحوصات الـ pcr ستجرى يوم غد الخميس لكل من خالط أحد المصابين شخصياً قبل أسبوع من تاريخ إعلان الإصابة وحتى تاريخه وقد تم الإتصال بكل المعنيين من قبل البلدية وخلية الأزمة، ففحوصات الـ PCR لديها معايير محددة ودقيقة لكي يتم الموافقة على إجرائها".