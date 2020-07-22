تحسّن في التغذية وللبواخر حصة 25%

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من المتوقع ان يلاحظ اللبنانيون اعتباراً من اليوم تحسناً في التغذية الكهربائية بعد شبه العتمة التي لفّت لبنان بدءاً من الاول من تموز. فقد افرغت امس الاول باخرة حمولتها من الفيول في كل من معملي الزهراني ودير عمار، وعليه من المتوقع ان ترتفع التغذية في الزهراني من 450 ميغاوات الى 1100 ميغاوات وفي دير عمار الى 1400 ميغاوات. ويُضاف الى هذين المعملين انتاج الباخرتين التركيتين الراسيتين في الذوق (فاطمة غول) والجية (أورهان بيه) ليؤمّنا انتاج 370 ميغاواط، بما يشكّل حوالى 25 بالمئة من اجمالي انتاج الطاقة في لبنان، أي ما يعادل 4 ساعات كهرباء في اليوم.