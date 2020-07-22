"الوضع صعب جداً" .. إصابة جنديين بـ "كورونا" وتعميم من البلدية!

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طلبت بلدية عكار العتيقة في تعميمٍ، بعد إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة وإصابة جنديين، من الأشخاص الذين إحتكوا بهما "الإتصال بالمستوصف على الرقم (06886053) ليتم حجرهم وحصرهم في الوقت المناسب".



كما دعت البلدية، إلى "منع التجمعات نهائياً وإلغاء مجالس العزاء والأفراح في البلدة في هذه الفترة الصعبة، كما سيتم التشدد في تطبيق قرار التباعد في المطاعم والمحلات وتجنب الإختلاط والتجول والزيارات العائلية"، مؤكدة أن "الوضع صعب جداً ومن الممكن تفشي المرض بشكل سريع وممكن أن يطال الجميع".



وناشدت المواطنين وأصحاب المحلات، "إتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية التي تحفظ سلامتهم وتحمي من إنتقال العدوى، خصوصاً لجهة وضع الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري، على أن يتم تفعيل الحواجز على مداخل البلدة ومنع البائعين الجوالين والمتسولين من دخول البلدة، فالمرحلة دقيقة جداً وتتطلب مساعدة الجميع".