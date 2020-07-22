عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 تموز 2020

الأخبار: الإمارات: نموذج الوهم يتصدّع
هل تنتعش خطة الحكومة للتعافي المالي؟
حزب الله ينعى شهيداً قتله العدو في سوريا: قلق وغموض في اسرائيل
الفيروس يتمدّد إلى مناطق جديدة
الديار: لودريان في لبنان: كلام قاسٍ للمسؤولين اللبنانيين... الاصلاحات أولاً وآخراً
حجز أملاك سلامة و«التحقيق الجنائي» خطة لاستقالة «الحاكم» وتعيين بديل عنه من السلطة
نداء الوطن: "التدقيق الجنائي"... لماذا لا يشمل هدر المال العام و"مليارات الكهرباء"؟
استشفاء الناس على المحك... من "هالك لمالك لقبّاض الرواح"!
اللواء: قرار التدقيق المالي «الإستنسابي» يخترق الأوراق البيضاء.. والشبهة الإسرائيلية!
رسالة مدنية لـ«لودريان» لمساعدة لبنان.. ومعلومات بريطانية عن تلاعب بحسابات المركزي
النهار: التدقيق الجنائي المالي أمام حائط مسدود ؟ مجلس الوزراء يكلف شركة في غير اختصاصها
الجمهورية: وفد لازار باشر لقاءاته
the daily star: Govt appoints US-based firm to audit BDL
l'orient le jour: Le Drian à Beyrouth appellera pour la énième fois aux réformes