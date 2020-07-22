المسشتفيات لم تعد قادرة على استقبال أي معاملة استشفاء من الضمان سوى ...

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نداء الوطن: كشفت مصادر طبية أنّ "نقيب المستشفيات سليمان هارون تبلغ من معظم إدارات المسشتفيات أنها لم تعد قادرة على استقبال أي معاملة استشفاء من الضمان سوى تلك المصنفة "حالات طارئة" لمرضى لا يحتمل وضعهم الصحي إرجاء الخضوع للعلاج أو الإجراء الجراحي"، وهو ما تؤكدة مسؤولة عن معاملات الضمان في أحد المستشفيات لـ"نداء الوطن" مشيرةً إلى أنّ الموافقة على هذه المعاملات باتت محصورة بمندوب الضمان المناوب لدى المستشفى لدرس "كل حالة على حدة"، باعتبار أنّ الموافقة المسبقة لم تعد سارية المفعول وإدارات المستشفيات باتت تتشدد في قبول معالجة "مرضى الضمان" وتتعامل انتقائياً مع الملفات على قاعدة درس الحالات "Case by case" للتأكد من وضع المريض ومن حالته الطارئة التي تستدعي دخوله المستشفى.