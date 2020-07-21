5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قضاء جبيل!

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل، ان قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري تبلغت من ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي وطبيب القضاء الدكتور وسام سعادة وهيئة الطوارىء في الصليب الاحمر اللبناني عن وجود 5 اصابات كورونا جديدة في القضاء موزعة بين بلدات قرطبون حبوب قرطبا عمشيت وطورزيا، وعلى الفور اجرت اتصالات برؤساء البلديات لاتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وستعقد القائمقام اجتماعا في الساعات المقبلة لرؤساء البلديات والجهات المختصة للاتخاذ الاجراءات اللازمة في قضاء جبيل