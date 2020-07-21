كيف توزعت اصابات كورونا على كافة المناطق اللبنانية؟

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سجل تقرير وزارة الصحة ٦٣ اصابة كورونا جديدة من بين المقيمين، توزعت على الشكل التالي:

الاشرفية ٣

الحمرا ٢

الروشة ١

المصيطبة ١

مار الياس ١

تلة الخياط ١

الظريف ١

المزرعة ١

البسطة ١

طريق الجديدة ١

الباشورة ١

الحدث ٤

بئر حسن ١

برج البراجنة ١

الشياح ١

فرن الشباك ١

الغبيري ١

حارة حريك ١

قرنايل ١

جل الديب ١

انطلياس ١

بصاليم ١

الفنار ١

السبتية ١

الجية ١

الشويفات الامراء ٣

حي السلم ٢

الشوفات العمروسية ١

عمشيت ١

فرطبا ١

تورزايا ١

المينا ٤

طرابلس ١

مزيارة ١

جديتا ٣

جلالا ١

تمنين ١

البابلية ٣

الغازية ١

عيتيت ١

وادي جيلة ١

ارزون ١

شحور ١

عين قانا ١

حبوش ١

جديدة مرجعيون ٣