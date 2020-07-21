كيف توزعت اصابات كورونا على كافة المناطق اللبنانية؟

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سجل تقرير وزارة الصحة ٦٣ اصابة كورونا جديدة من بين المقيمين، توزعت على الشكل التالي:
الاشرفية ٣
الحمرا ٢
الروشة ١
المصيطبة ١
مار الياس ١
تلة الخياط ١
الظريف ١
المزرعة ١
البسطة ١
طريق الجديدة ١
الباشورة ١
الحدث ٤
بئر حسن ١
برج البراجنة ١
الشياح ١
فرن الشباك ١
الغبيري ١
حارة حريك ١
قرنايل ١
جل الديب ١
انطلياس ١
بصاليم ١
الفنار ١
السبتية ١
الجية ١
الشويفات الامراء ٣
حي السلم ٢
الشوفات العمروسية ١
عمشيت ١
فرطبا ١
تورزايا ١
المينا ٤
طرابلس ١
مزيارة ١
جديتا ٣
جلالا ١
تمنين ١
البابلية ٣
الغازية ١
عيتيت ١
وادي جيلة ١
ارزون ١
شحور ١
عين قانا ١
حبوش ١
جديدة مرجعيون ٣